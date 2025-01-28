À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ï28Æü¡¢¥¬¡¼¥Ê¿ÍFW¥¢¥Ö¥É¥¥¥ë¡¦¥¢¥¸¥º¡¦¥ä¥¯¥Ö(26)¤¬³¤³°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¼êÂ³¤­¤È½àÈ÷¤Î¤¿¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ÜÀÒÀè¤È¤µ¤ì¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò·Ð¤ÆÀµ¼°·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¸å¡¢²þ¤á¤ÆÊó¹ð¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¸¥º¡¦¥ä¥¯¥Ö¤Ï¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ÎFC¥ô¥£¥¼¥é¤Ç¥×¥í¥­¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤È¡¢¥ô¥£¥È¡¼¥ê¥¢SC¡¢¥¨¥¹¥È¥ê¥ë¡¢¥ê¥ª¡¦¥¢¥ô¥§¤È¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¥¯¥é¥Ö¤ò¤ï¤¿¤êÊâ¤­¡¢2023