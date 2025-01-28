中国のAIスタートアップであるDeepSeekが、独自の画像生成モデル「Janus Pro」を公開しました。Janus ProはOpenAIの画像生成AIであるDALL-E 3を上回る性能を持つとアピールされており、MITライセンスで公開されています。Viral AI company DeepSeek releases new image model family | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2025/01/27/viral-ai-company-deepseek-releases-new-image-model-family/DeepSeekがAI開発プラットフォーム