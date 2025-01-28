Laila KearneyLiz Hampton[¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¿¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó £²£·Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - Ãæ¹ñ¤Î¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ê£Á£É¡Ë´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼¥¯¤¬Äã¥³¥¹¥ÈÀ¸À®£Á£É¥â¥Ç¥ë¤ò³«È¯¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢£²£·Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï£Á£É´ØÏ¢³ô¤¬²¼Íî¤·¡¢Çä¤ê¤ÏÅÅÎÏ´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤Ë¤â¹­¤¬¤Ã¤¿¡£Âç¼ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼´ë¶È¤ÏºòÇ¯°Ê¹ß¡¢£Á£É¸þ¤±¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Ëµð³Û¤ÎÅê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤¿¡££Á£É¸þ¤±ÅÅÎÏ¼ûÍ×¤Î³ÈÂç´üÂÔ¤«¤é¡¢ÅÅÎÏ³ô¤Ï¤³¤³£±Ç¯¤Û¤É·øÄ´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¸å¼ûÍ×