µîÇ¯¡¢ÆüËÜ¤Î¡ÖÅÁÅýÅª¼òÂ¤¤ê¡×¤¬Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¼ò¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ç²­Æì¤ÎË¢À¹¤ò»È¤Ã¤¿¥«¥¯¥Æ¥ë¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÆüËÜ¤ÎÆâ³ÕÉÜ¤Ê¤É¤¬¥¤¥®¥ê¥¹¤Î°û¿©Å¹´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤ËË¢À¹¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È³«¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤ª¤è¤½30¿Í¤¬Ë¢À¹¤ò»È¤Ã¤¿¥«¥¯¥Æ¥ë8¼ïÎà¤ò°û¤ßÈæ¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£µ­¼Ô¡Ö¥Þ¥ë¥¬¥ê¡¼¥¿¤ËË¢À¹¤ò»È¤Ã¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£¤Û¤ó¤Î¤êË¢À¹¤Î¹á¤ê¤¬¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ