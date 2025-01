中国のAI開発企業「DeepSeek」が2025年1月に発表した無料で使える推論モデル「DeepSeek R1」は、一部タスクでは「OpenAI o1」と同等の性能を発揮するとの主張があります。しかし一方で、検閲が入っており、「天安門広場」などの単語については、中国政府が求めるような形の制限がかかった答えしか出ないことが指摘されています。A free, powerful Chinese AI model just dropped - but don’t ask it about Tiananmen Square - She