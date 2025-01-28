Ä«Æü¿·Ê¹¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µþÅÔ»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤Çµë¿©¤òºî¤ë50Âå¤È60Âå¤Î½÷À­Ä´Íý°÷2¿Í¤Ï¡¢¾¡¼ê¤ËÄ´Ì£ÎÁ¤Ê¤É¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¡¢»Ä¤Ã¤¿¿©ºà¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÅâÍÈ¤²¤ä¤ª¤Ë¤®¤ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢È¯³Ð¤·¡¢27Æü¤Ë2¿Í¤ò¸ºµë½èÊ¬¤Ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£µë¿©Ä´Íý°÷¡ÖÇÑ´þ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤«¤éºî¤ê¤Ï¤¸¤á¤¿¡£ÃÙ¤¯¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¶µ¿¦°÷¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¡×°ìÉô¤Î¶µ¿¦°÷¤Ï¡¢2¿Í¤¬ºî¤Ã¤¿¡Ö¤Þ¤«¤Ê¤¤¡×¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤