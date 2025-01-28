¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î°ÂÆ£Í¥»Ò»á¡Ê66¡Ë¤¬26ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿ÃæµïÀµ¹­»á¡Ê52¡Ë¤Î½÷À­¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¶É¤Î´´Éô¼Ò°÷¤Î´ØÍ¿¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÏÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÃæµïÀµ¹­¤Î½÷À­¥È¥é¥Ö¥ëÌäÂê¤ÇÂçÍÉ¤ì¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ä¼Ò°÷¤ÎÈáÄË¤Ê¶«¤Ó¤Ë»¿Æ±¤¬¹­¤¬¤é¤Ê¤¤¥ï¥±°ÂÆ£»á¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖFNN¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ê¤É¤Î¥á¥¤¥ó¥­