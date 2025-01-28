2024Ç¯¸µÆü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢²þ¤á¤ÆºÒ³²»þ¤ÎÈ÷¤¨¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¯ÉÜ¹­Êó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¤Ï»Ù±çÊª»ñ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥³¥ó¥Ó¥ËÅù¤Ç¿©ÉÊ¤¬¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡ÖºÇÄã¤Ç¤â3ÆüÊ¬¡¢¤Ç¤­¤ì¤Ð1½µ´ÖÊ¬¤¯¤é¤¤¤Î¿©ÉÊ¤ò²ÈÄí¤ÇÈ÷Ãß¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤´²ÈÄí¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡© º£¤Þ¤µ¤ËÇã¤¤Â·¤¨¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤