¡Ö¡Ø¤³¤ÎÌò¤Ï»ä¤Ë¤·¤«¤Ç¤­¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î»þ¤Ï¤Þ¤À£¶ºÐ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤â¤½¤¦»×¤¨¤ëÌò¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×ÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï½÷Í¥¡¦ËÜÅÄË¾·ë¡Ê20¡Ë¡££³ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢»ÒÌò¤È¤·¤Æ³Î¤«¤Ê¥­¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤­¤¿¡£ËÜÅÄ¤Î´é¤ÈÌ¾Á°¤¬Á´¹ñ¤ËÃÎ¤ìÅÏ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ç11Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡Ø²ÈÀ¯ÉØ¤Î¥ß¥¿¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡£Êì¿Æ¤òË´¤¯¤·¤¿Èá¤·¤ß¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢