¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎµÆ´ÖÀéÇµÊÛ¸î»Î¤Ï28Æü¡¢²ÐÍË¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤ò¡¢·çÀÊ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¡¢MC¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼±©Ä»¿µ°ì¤¬¡ÖµÆ´ÖÀéÇµ¤µ¤ó¤Ïº£Æü¤Ï¤ªµÙ¤ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢ÌÚÍË¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë·ë¾ëÅìµ±ÊÛ¸î»Î¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£µÆ´Ö»á¤¬ÈÖÁÈ¤ò·çÀÊ¤¹¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÀâÌÀ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µÆ´Ö»á¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë´Ø