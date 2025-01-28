TBS安住紳一郎アナウンサー（51）は28日、総合司会を務める同局系「THE TIME，」（月〜金曜午前5時20分）に出演し、ハラスメント行為を理由にTBSラジオの2番組を27日をもって降板した生島ヒロシ氏（74）について言及した。生島氏の所属事務所「生島企画」は27日、公式サイトで「弊社所属の生島ヒロシに関するご報告」と題して、「今回の降板を重く受け止め、生島ヒロシにつき、弊社における全ての役職を退任させ、また、芸能活動を