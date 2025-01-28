Duncan Miriri[¥À¥ë¥¨¥¹¥µ¥é¡¼¥à £²£·Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - À¤³¦¶ä¹Ô¤Î¥Ð¥ó¥¬ÁíºÛ¤Ï¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÀ¯ºöÎ©°Æ¼Ô¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤ÎÈ¯É½¤ËÀ­µÞ¤ËÈ¿±þ¤»¤º¤Ë¡¢¼«¹ñ¤ÎÎ©¾ì¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë½àÈ÷¤ò¤¹¤Ù¤­¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï½¢Ç¤ºÇ½é¤Î£±½µ´Ö¤Ç´ØÀÇ¤ä³¤³°±ç½õ¤Ê¤É¤ò½ä¤êÂçÅýÎÎÎá¤äÀ¯ºöÊý¿Ë¤òÌð·Ñ¤®Áá¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£¥Ð¥ó¥¬»á¤Ï¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥í¥¤¥¿¡¼¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö»ä¤Î½õ¸À¤ÏÂÐ±þ¤äÈ½ÃÇ¤òµÞ¤®²á¤®¤Ê¤¤¤³¤È