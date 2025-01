11人組グローバルボーイズグループ・JO1の白岩瑠姫が27日、東京・IMM THEATERでLAPONEグループ所属アーティスト合同ライブ『LAPOSTA 2025 Supported by docomo』内の企画「LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by MEMBERS」を開催。『Who am i』と題したソロステージを繰り広げた。【写真】まるで王子様!クールなJO1白岩瑠姫白岩は自らが影響を受けた90年代ロックの音楽をステージに詰め込んだ。10年来の付き合いであるバンドメンバー