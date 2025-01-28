Åìµþ»Ô¾ì¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê¼çÍ×¹ñÄÌ²ß¡Ë ¥É¥ë±ß ½ªÃÍ154.51¹âÃÍ156.25°ÂÃÍ153.72 158.46¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 157.36Äñ¹³2 155.93Äñ¹³1 154.83¥Ô¥Ü¥Ã¥È 153.40»Ù»ý1 152.30»Ù»ý2 150.87¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯ ¥æー¥í¥É¥ë ½ªÃÍ1.0492¹âÃÍ1.0533°ÂÃÍ1.0454 1.0611¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 1.0572Äñ¹³2 1.0532Äñ¹³1 1.0493¥Ô¥Ü¥Ã¥È 1.0453»Ù»ý1 1.0414»Ù»ý2 1.0374¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯