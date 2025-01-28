Photo: ¥®¥º¥â¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥ê¡¼¥óÂ¦¤Ç¥Ú¥°ÂÇ¤Á¤â!? ¤¿¤È¤¨¤Ð¥é¥¤¥È¤È¥é¥¸¥ª¤Î2 in 1¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¡¹¤Îµ¡Ç½¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤·¤¿¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤â¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦½é¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¡Ü¥¹¥Þ¥Û¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ï¥¢¥×¥ê¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢OUKITEL¤Î¡ÖWP26¡×¤Ï¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤â¤Îµ¡Ç½¤ò»ý¤¿¤»¤¿¥­¥á¥é