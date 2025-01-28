¢£ ºòÇ¯Íè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿ÌÃÊÁ (ÌÃÊÁ¥³ー¥É) ÌÃÊÁ »Ô¾ì [ ½ªÃÍ | Á°ÆüÈæ | ¹âÃÍ ] (1480) ÌîÂ¼´ë¶È²ÁÃÍ Åì¾ÚETF [ 29,600.0 | -1,260.0 | 32,980.0 ] (1615) ÌîÂ¼Åì¾Ú¶ä¹Ô Åì¾ÚETF [ 394.7 | +6.7 | 398.9 ] (1626) ÌîÂ¼¾ðÄÌ¥µÂ¾ Åì¾ÚETF [ 38,100.0 | +270.0 | 38,530.0 ] (1631) ÌîÂ¼¶ä¹Ô£±£· Åì¾ÚETF