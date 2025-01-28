¡ã01·î27Æü¤ÎÍÛÀþÊñ¤ßÂ­Ã£À®ÌÃÊÁ¡ÊÇã¤¤¥·¥°¥Ê¥ë¡Ë¡ä (ÌÃÊÁ¥³ー¥É) ÌÃÊÁ»Ô¾ì[ ½ªÃÍ | Á°ÆüÈæ ] (1580) Æü·Ð¥Ù¥¢ Åì¾ÚETF [ 1,515.5 | +1.06% ] (1905) ¥Æ¥Î¥Ã¥¯¥¹ Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É [ 1,150.0 | +0.96% ] (2081) À¯ºöÊÝÍ­²ò¾Ã Åì¾ÚETF [ 1,262.0 | +0.96% ] (2112) ±ö¿åÅü Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É [ 374.0 | +3.