¡ã01·î27Æü¤Î5Æü¡¦25Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¥Ç¥Ã¥É¥¯¥í¥¹ÌÃÊÁ¡ä (ÌÃÊÁ¥³ー¥É) ÌÃÊÁ»Ô¾ì[ ½ªÃÍ | Á°ÆüÈæ ] (1469) £Ê£´É´¥Ù¥¢£² Åì¾ÚETF [ 566.7 | -1.09% ] (1514) ½»ÀÐ£È£Ä Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É [ 765.0 | +1.45% ] (166A) ¥¿¥¹¥­£È£Ä Åì¾Ú¥°¥íー¥¹ [ 664.0 | -18.42% ] (2058) ¥Ò¥¬¥·¥Þ¥ë Ê¡¾Ú [ 1,019.0 | +0