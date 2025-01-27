イギリスのオックスフォード大学らの研究グループは、54万2778人の女性を約16.6年間追跡して、食生活と大腸がんリスクの関連を詳細に分析しました。研究結果は学術誌「Nature Communications」に掲載されています。 この内容について中路医師に伺いました。 ≫【イラスト解説】「大腸がん」の前兆となる“4つの初期症状” 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991年兵庫