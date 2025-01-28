28Æü¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª¤ÏÁ°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ430±ß°Â¤Î3Ëü9050±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£Ìë´Ö¼è°ú½ªÎ»»þÅÀ¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£ 40808.32±ß¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É3¦Ò 40299.82±ß¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¦Ò 39791.31±ß¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É1¦Ò 39588.00±ß5Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ 39565.80±ß27ÆüÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¸½Êª½ªÃÍ 39340.00±ß°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦´ð½àÀþ 39340.00±ß°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Å¾´¹Àþ