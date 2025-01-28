連載第34回サッカー観戦7000試合超！ 後藤健生の「来た、観た、蹴った」なんと現場観戦7000試合を超えるサッカージャーナリストの後藤健生氏が、豊富な取材経験からサッカーの歴史、文化、エピソードを綴ります。今回は、前回に続きイングランド・マンチェスターのふたつのクラブ、マンチェスター・ユナイテッドとマンチェスター・シティの、黄金期と低迷期が交錯する長い歴史を振り返ります。昨季までは長い黄金期を作り上