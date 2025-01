『セブン』(1995)『ブレット・トレイン』(2022)など数々の人気作品でお馴染みのブラッド・ピットが、『スーサイド・スクワッド』(2016)や『ビーキーパー』(2024)のデヴィッド・エアー監督によるアクション・アドベンチャー映画『Heart Of The Beast(原題)』にて主演・製作を務めることが分かった。米が報じている。 パラマウント・ピクチャーズによる『Heart Of The Beast』