【NINJA GAIDEN 4】 発売元：Xbox Game Studios 開発元：プラチナゲームズ／コーエーテクモゲームス ジャンル：アクション プラットフォーム：PS5/Xbox Series X|S/PC 2025年秋 発売予定 価格：未定 コーエーテクモゲ&#1