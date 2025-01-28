¡Ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï£Ä£Í¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ÓÃË¤Ï¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¤·Æ°²è¹ØÆþ¼Ô¤òÊç½¸¡£·èºÑ¥¢¥×¥ê¤ÇÂå¶â¤òÁ÷¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£·Ù»ëÄ£À¸³è°ÂÁ´ÆÃÊÌÁÜººÂâ¤Ï£±·î24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¥Ý¥ë¥ÎËÉ»ßË¡°ãÈ¿¡Ê»ä»öÀ­Åª²èÁüµ­Ï¿Äó¶¡¡Ë¤Îµ¿¤¤¤Çºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ë½»¤àÌµ¿¦¡¦º´Æ£ÎÜÀ±ÍÆµ¿¼Ô¡Ê23¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£¼ã¤¤½÷À­¤ÎÍç¤ÎÆ°²è¤ò¡¢£Ó£Î£Ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¾¡¼ê¤ËÈÎÇä¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖÂáÊáÍÆµ¿¤Î»ö·ï¤ÏºòÇ¯£¸·î¤Ëµ¯¤­¤Þ¤·¤¿¡£