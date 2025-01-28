企業が競合他社と談合して市場の製品価格を調整する価格操作は、自由な競争を阻害する違法行為とされています。この価格操作を「アプリを通して行う」ことで法の網をかいくぐる手法について、ジャーナリストのコリー・ドクトロウ氏が解説しています。Pluralistic: It’s not a crime if we do it with an app (25 Jan 2025) - Pluralistic: Daily links from Cory Doctorowhttps://pluralistic.net/2025/01/25/potatotrac/#carbo-l
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