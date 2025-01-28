今日28日の最高気温は、九州から北陸では真冬並みで、日中も厳しい寒さでしょう。福岡市は6℃と昨日27日より3℃低くなりそうです。風も強く、体感温度はさらに低くなるでしょう。一方、関東は3月並みの暖かさで、東京都心は14℃と昨日27日より4℃高くなりそうです。九州〜北陸は日中も真冬の寒さ今日28日、上空1500メートル付近でマイナス6℃以下の平地で雪が降る目安の寒気が西から流れ込んでいます。このため、西日本ほど日中も