ËÌ³¤Æ»¡¦¶üÏ©·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯1·î27Æü¡¢¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Îµ¿¤¤¤ÇÆ»ËÌ¤ÎÌ¾´ó»Ô¤ÎÃÒ·ÃÊ¸¾®Ãæ³Ø¹»¡¦¶µÆ¬¤Î°ÂÉô¾´¹ÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê50¡Ë¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ÂÉôÍÆµ¿¼Ô¤Ï27Æü¸á¸å8»þÈ¾¤´¤í¡¢¼òµ¤¤òÂÓ¤Ó¤¿¾õÂÖ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Æ»Åì¡¦¶üÏ©¤ÎÇò¹ÇÄ®¤Î¹ñÆ»38¹æ¤Ç¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢°ÂÉôÍÆµ¿¼Ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é27Æü¸áÁ°¤Ë¹ÔÊýÉÔÌÀÆÏ¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢°ÂÉôÍÆµ¿¼Ô¤Î¼Ö¤òÈ¯¸«¤·¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤