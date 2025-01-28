By Chibuike Oguh¡Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯£²£·Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³°°Ù»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥É¥ë¤¬²¼Íî¡£°ìÊý¡¢°ÂÁ´»ñ»º¤È¤µ¤ì¤ë±ß¤È¥¹¥¤¥¹¥Õ¥é¥ó¤Ï¾å¾º¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Î¿·¶½´ë¶È¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼¥¯¤¬¸ø³«¤·¤¿Äã¥³¥¹¥È¤Î¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ê£Á£É¡Ë¥â¥Ç¥ë¤ò¼õ¤±¡¢£Á£É¤Î¼ý±×À­¤äÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¤Ø¤Î²¢À¹¤Ê¼ûÍ×¤ËÂÐ¤¹¤ëÅê»ñ²È¤Î¿®Íê¤¬ÍÉ¤é¤°Ãæ¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤¬Çä¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢»ñ¶â¤Ï°ÂÁ´»ñ»º¤ä¹ñºÄ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¥Þ¥Í¡¼¥³¡¼¥×¤ÎËÌÊÆ¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¥ó¥°ÀÕÇ¤¼Ô¥æ¡¼¥¸¥ó¡¦¥¨