½÷Í¥¤ÎÁð´¢Ì±Âå¡Ê59¡Ë¤¬27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Öµ¢¤ì¥Þ¥ó¥Ç¡¼¸«¤Ã¤±Ââ!!¡×¡Ê¸å7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Ð¥ì¥¨¥À¥ó¥µ¡¼»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï¿ÀÆàÀî¸©¤Î¹¾¤ÎÅç¡¢Ä¹Ã«¡¢Î¢³ùÁÒ¤Ç Ì¦Ç¯¤Îº£Ç¯¹Ô¤¯¤Ù¤­ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë³«±¿¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÃµ¤¹Î¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Æ»Ãæ¤Ç¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¤Î¥¿¥«¤«¤é¡Ö1Æü²¿»þ´Ö¤°¤é¤¤Ä¹¤¤»þÎý½¬¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¡£Áð´¢¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¼¡Ä¤â¤¦¡ÄÀ¨¤¤Îý½¬¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¤·¡Ö8»þ´Ö¤°¤é¤¤¤È¤«·Î¸Å¤·¤Æ¤¿¤ó¤¸¤ã