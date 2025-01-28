NY株式27日（NY時間16:22）（日本時間06:22） ダウ平均44713.58（+289.33+0.65%） S＆P5006012.28（-88.96-1.46%） ナスダック19341.84（-612.46-3.07%） CME日経平均先物39095（大証終比：-385-0.99%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均はプラスに転じ反発した一方、ＩＴ・ハイテク株には売りが強まり、ナスダックは急落した。中国の新興ＡＩ企業であるディープシーク社が先週