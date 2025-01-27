¡Ö¥Þ¥ë¥Ë¡ÊMARNI¡Ë¡×¤¬¡¢¿·ºî¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡Ö¥ê¥ô¥£¥¨¥é¡ÊRIVIERA¡Ë¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¥Þ¥ë¥Ë¤ÎÅ¹ÊÞ¤È¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ú²èÁü¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤ë¡Û Æ±¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥Ë¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¥Ð¥Ã¥°¡Ö¥È¥é¥ó¥«¥ë¡¼¡ÊTRUNKAROO¡Ë¡×¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¹¥¿¥Ã¥º¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò¡¢Î©ÂÎÅª¤Ê¥«¡¼¥Õ¥ì¥¶¡¼À½¤Î¥¯¥í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥Þ¥Á¤Î¤¢¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥³¥ó¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥È¤Ç¡¢¸ª³Ý¤±²ÄÇ½¤ÊÄ¹¤µ¤Î¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿