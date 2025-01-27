森ビルが、虎ノ門ヒルズのエリア内に新商業施設「グラスロック」を開業する。営業開始日は1月31日で、4月9日には追加で店舗のオープンを予定している。 【画像をもっと見る】 グラスロックは、「虎ノ門ヒルズ  森タワー」と「虎ノ門ヒルズ ステーションタワー」の間に位置。地下3階から地上4階までの7フロア構成で、延床面積は約8800平方メートル。4月9日までに地下2階と地上1、2、3階に計7店舗がオープンする予定で、地