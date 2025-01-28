½÷À­¤òÉ÷Â¯Å¹¤Ë°ãË¡¤Ë¤¢¤Ã¤»¤ó¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¥°¥ë¡¼¥×¤Î2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥«¥¦¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢²®ÌîÍ¥ÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê32¡Ë¤È°ËÃ«Î¼Í´ÍÆµ¿¼Ô¡Ê27¡Ë¤Ï¡¢Ãç´Ö¤È¶¦ËÅ¤·¡¢Åìµþ¡¦ÂæÅì¶è¤äÉÙ»³»Ô¤ÎÉ÷Â¯Å¹¤Ë½÷À­¤ò°ãË¡¤Ë¤¢¤Ã¤»¤ó¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÏSNS¤Ç½¸¤á¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÈÈºá¤ò·«¤êÊÖ¤¹Æ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿¤Î¥¹¥«¥¦¥È¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢¤ª¤è¤½1500¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼