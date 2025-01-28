µ×ÊÝ·ú±Ñ¤òÍÊ¤¹¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ï£±·î26Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤ÎÂè21Àá¤Ç¡¢¥Ø¥¿¥Õ¥§¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡£72Ê¬¤ËÀèÀ©¤òµö¤¹¤È¡¢74Ê¬¡¢85Ê¬¤Ë¤âÈïÃÆ¤·¡¢£°¡Ý£³¤Ç»´ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£ÉÔÄ´¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¡¢µ×ÊÝ¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê»â»ÒÊ³¿×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é²¿ÅÙ¤â·èÄêµ¡¤òÁÏ½Ð¤·¤¿¤¬¡¢Ì£Êý¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Ûµ×ÊÝ¤¬¥­¥ì¥­¥ì¤Î¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤«¤é¹¥µ¡ÁÏ½Ð¡ª¤½¤ÎÌöÆ°¤Ö¤ê¤ò¥¹¥Ú¥¤¥óÂç¼ê»æ¡ØMundo Deportivo