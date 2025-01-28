1月27日愛知県競馬組合は、2024年において名古屋けいばに貢献し、功績が顕著であった競走馬や調教師、騎手、厩務員を発表した。競走馬部門は、デビューから重賞8勝をあげ3歳4冠（駿蹄賞、東海優駿、岐阜金賞、秋の鞍）に輝いたフークピグマリオンを始め5頭、調教師部門は、年間188勝をあげた角田輝也調教師を始め3名、騎手部門は、年間209勝をあげ、全国リーディング7位と飛躍した塚本征吾騎手を始め3名、厩務員部門は、永く厩