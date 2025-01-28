¹ñ²ñ¤Ç¤Ï½°µÄ±¡ËÜ²ñµÄ¤Ç¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Î»ÜÀ¯Êý¿Ë±éÀâ¤ËÂÐ¤¹¤ë³ÆÅÞ¤ÎÂåÉ½¼ÁÌä¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤¬¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¶Ø»ß¤òÇ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¡§¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤ÎÆ©ÌÀÀ­¤ò¹â¤á¤ëË¡°Æ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¶Ø»ß¤È¤Ï³Ö¤¿¤ê¤¬Âç¤­¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÐÇË¼óÁê¡§´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¼«ÂÎ¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡È¶Ø»ß¤è¤ê¸ø³«¡É¤È¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤â