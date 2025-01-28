石破茂首相が1月11日、インドネシアを訪問し、両国の安全保障分野での協力が確認された。目に見える成果だったといえるのは高速警備艦の供与だが、護衛艦の共同開発も現実味を帯びてきている。日本の生命線と言える南シナ海で脅威を増す中国への牽制として、両国の必須の検討課題だが、費用分担などの問題が立ちはだかる。インドネシアは「日本の生命線」日本政府は、「法の支配」「航行の自由」などを柱とする 「自由で開かれたイ