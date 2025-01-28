[ブリュッセル ２７日 ロイター] - 欧州連合（ＥＵ）外相は２７日、シリアに対する制裁緩和の工程表で合意した。昨年１２月のアサド政権崩壊を受け、欧州各国は対シリア政策の見直しを開始しており、ＥＵはシリアの復興支援に取り組んでいく。ＥＵの外相に当たるカラス外交安全保障上級代表は「迅速な対応を目指す」と表明。同時に「誤った措置が取られれば、制裁解除を撤回することもある」とも述べた。 シリア暫定政権のシ