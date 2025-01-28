※経済指標 【米国】 ＊米新築住宅販売件数（年率）（12月）0:00 結果69.8万件 予想67.2万件前回67.4万件（66.4万件から修正） ※発言・ニュース ＊米２年債入札結果 最高落札利回り4.211％（WI：4.210％） 応札倍率2.66倍（前回：2.73倍） ＊米５年債入札結果 最高落札利回り4.330％（WI：4.336％） 応札倍率2.40倍（前回：2.40倍） ＊エヌビディア 中国の新興企業のデ