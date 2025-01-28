 『ローソン・今週の新商品情報』2025年1月27日付のプレスリリースから、気になった商品情報をピックアップしてお届け！ スイーツ『Uchi Café×GODIVAガトーショコラ』 524円ゴディバ コラボレーション商品。チョコレートの味わいと食感が楽しめるケーキだそう。■販売地域全国※沖縄地域のローソンでは583円(税込)となる スイーツ『Uchi Café×GODIVAダブルショコラワッフル』 394円ゴディバ コラ