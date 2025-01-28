「仕事をサボる」と言うとネガティブな印象があるが、長時間、仕事をしていれば集中力に限界がくるものだ。程よく気を抜くことも必要だろう。そんなとき、他の人にはバレない「サボり術」を実践してみるのも一つの手だ。埼玉県の40代男性（企画・マーケティング・経営・管理職／年収700万円）は「暇な時に2時間ほど休憩をとる。わからないようにスラックをアクティブにしとく。Googleカレンダーに仮のスケジュールを入れておく」と