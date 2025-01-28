¤Ä¤Ð¤­¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤ÎÈ¬ÌÚÛÙ¡Ê21¡Ë¤¬¡¢4·î30Æü¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë·ëÀ®10¼þÇ¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤«¤éÂ´¶È¤¹¤ë¤È27Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£Â´¶È¸å¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë½÷Í¥¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÂç¹¥¤­¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ªÊÌ¤ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¼ä¤·¤¤¤·Ì¾»ÄÀË¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤Ä¤Ð¤­¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤òÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ó¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£