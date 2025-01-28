ジャマイカ大使館、ジャマイカコーヒー輸入協議会（AJIJC）、コネクトワールドワイドジャパン社（CWWJ）の3者は、1月21日に「BLUE NOTE PLACE」（東京都渋谷区）で「ジャマイカブルーマウンテンコーヒーの日」の7周年を祝うスペシャルイベントを開催し、ブルーマウンテンコーヒーの魅力を発信した。冒頭、ショーナ・ケイ・リチャーズ駐日ジャマイカ大使はジャマイカの伝統的な衣装で登壇し「今年はステークホルダーとのパート