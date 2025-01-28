ＳｉｘＴＯＮＥＳが２７日、東京ドームで全国ツアー「ＹＯＵＮＧＯＬＤ」の東京公演最終日を迎えた。２４日に開幕した初の５大ドームツアーで、音楽性にこだわる６人組らしく、生バンドの演奏に乗って最新アルバム「ＧＯＬＤ」からの「音色」「ＧＯＮＧ」などアンコールを含めて全３１曲を熱唱。圧巻のパフォーマンスで、５万５０００人の「ｔｅａｍＳｉｘＴＯＮＥＳ（ファンの呼称）」を熱狂させた。荘厳華麗な黄金の輝き