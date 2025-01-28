ＳｉｘＴＯＮＥＳが２７日、東京ドームで初の５大ドームツアー「ＳｉｘＴＯＮＥＳＬＩＶＥＴＯＵＲ２０２５『ＹＯＵＮＧＯＬＤ』」（５都市全１３公演）の東京公演の最終日を迎えた。最新アルバム「ＧＯＬＤ」の収録曲など、全３１曲で５万５０００人を魅了。結成１０周年イヤーの強い結束と唯一無二の音楽性を示した。自身最多計６１万５０００人を動員する初の５大ドームツアーは、１９年８月にデビュー発表した思い