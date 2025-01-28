6人組グループ・SixTONES（ジェシー、京本大我、松村北斗、田中樹、高地優吾※高＝はしごだか、森本慎太郎）が27日、全国5大ドームツアー『YOUNG OLD』（ヤングオールド）の東京ドーム最終公演を開催。ムービング花道、メインステージの「GOLD殿」など華やかな演出でゴールデン級の盛り上がりを見せた（※以下、本編の内容を含む）。【ライブ写真】蛇をあしらった巨大フロート！迫力あふれるSixTONES暗転したドーム内の期待が