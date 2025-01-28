[£²£·Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - Ãæ¹ñ¤Î¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ê£Á£É¡Ë³«È¯¤Î¿·¶½´ë¶È¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼¥¯¤Ï£²£·Æü¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¤¿¤á¡¢ Æ±¼Ò¤ÎÀ¸À®£Á£É¥¢¥×¥ê¤Ø¤Î¿·µ¬ÅÐÏ¿¤ò°ì»þÅª¤ËÀ©¸Â¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼¥¯¤Î£Á£É¥¢¥×¥ê¤Ï£²£·Æü¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¥¢¥×¥ê»Ô¾ì¡Ö¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡×¤ÎÊÆ¹ñÈÇ¤Ç¥Á¥ã¥Ã¥È£Ç£Ð£Ô¤òÈ´¤­¡¢ÌµÎÁ¥¢¥×¥ê¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£ ¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼¥¯¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¾ã³²¤¬È¯À¸¡£Æ±¼Ò¤Ï¥í¥°¥¤¥ó¤ò½ä¤ëÌäÂê¤Ï²ò