80Ç¯Á°¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèËö´ü¤Ëº£¤ÎÅìµþ¡¦È¬²¦»Ò»Ô¤Çµ¯¤­¤¿ÆüËÜ¤ÇºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÎó¼Ö¤òÉ¸Åª¤Ë¤·¤¿¶õ½±¡ÖÅò¤Î²Ö¥È¥ó¥Í¥ëÎó¼Ö½Æ·â¡×¡£¤³¤Î¶õ½±¤Îµ¾À·¼Ô¤¬¿·¤¿¤Ë³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢°ÖÎîÈê¤ËÌ¾Á°¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£È¬²¦»Ò»ÔÎ¢¹âÈøÄ®¤Î¡ÖÅò¤Î²Ö¥È¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤Ï¡¢º£¤âJRÃæ±ûËÜÀþ¤ÎÎó¼Ö¤¬¹Ô¤­¸ò¤¤¤Þ¤¹¡£1945Ç¯8·î5Æü¡¢¤³¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤¿¿·½ÉÈ¯Ä¹Ìî¹Ô¤­¤ÎÎó¼Ö¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤ÎÀïÆ®µ¡¤Îµ¡½ÆÁÝ¼Í¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¶õ½±¤Îµ¾À·¼Ô¤Ï¡¢·Ù»ëÄ£¤ÎÄ´¤Ù¤Ç52¿Í¡£