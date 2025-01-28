フジテレビは27日、元タレントの中居正広さんと女性に関するトラブルに関して、記者会見を行った。会見には嘉納修治会長、遠藤龍之介副会長、港浩一社長、フジ・メディア・ホールディングス金光修会長、清水賢治専務が出席。会見前には中居正広さんを巡る問題への対応をめぐり、嘉納会長と港社長らが辞任と28日付での清水専務の新社長就任が表明された。会見は同日午後4時に開始すると、途中に15分程度の休憩を挟んだものの、終