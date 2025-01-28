様々な国に影響を与えているトランプ大統領の政策に日本はどう対応するのか。27日から国会で始まった石破総理への代表質問で、立憲民主党の野田代表が真っ先に切り込みました。【画像】高校無償化は？ガソリン減税は？「楽しい日本」どう実現？国会論戦始まる■トランプ大統領との会談は？立憲民主党野田佳彦代表「今、
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